Gümüştok’a, 'Yılın en başarılı özel kalem müdürü' ödülü

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Özel Kalem Müdürü Onur Gümüştok, Mersin Sokağın Sesi Platformu tarafından 20192020 yılının 'En başarılı özel kalem müdürü' ödülüne layık görüldü.

Gültak'ın Akdeniz Belediye Başkanı olmasının ardından göreve getirilen Onur Gümüştok, halkın en ulaşılabilir özel kalem müdürü olarak da dikkat çekiyor. İnsanlar arasında ayrım yapmadan din, dil, ırk ve siyasi görüş gözetmeksizin 7 gün 24 saat Akdeniz'de yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgilenip, çözüm bulmaya çalışan Gümüştok, naif kişiliği, güleryüzü ve yapıcı duruşuyla da takdir topluyor. Türkiye’de en genç özel kalem müdürlerinden biri olan Gümüştok, Başkan Gültak'ın milletvekili olduğu dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanı olarak görev yapıyordu.

Gümüştok'a ödülünü, Mersin Sokağın Sesi Platformu Başkanı Nizamettin Yalçın taktim etti.

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