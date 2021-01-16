Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Toroslar ilçesinde bir marketten hırsızlık yapıp kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki markette 2 Ocak günü yaşandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Askay, Mehmet Bilir ve Ömer Kaya olduğunu belirledi. 3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin marketten çaldıkları ürünler ile kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2021-01-16 13:08:05



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