Başkan Yılmaz, Orhun Yazıtlarının minyatürünü hazırlattı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk dilinin en eski yazılı belgesi olan Orhun Yazıtlarını gelecek nesillere ulaştırmanın büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yılmaz, yazıtların minyatürünü hazırlatarak, kurum ve kuruluşlara hediye ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtlarının minyatür örneğini ve yazıtlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir kitapçık hazırlattı. Yılmaz, bu çalışmaları, kurum ve kuruluşlara yaptığı ziyaretlerde takdim ediyor.



"Orhun Yazıtları, millet olma bilincinin en güzel kanıtı"

Başkan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletleri yaşatan onların kültürleridir. Kültürün en temel unsuru da dildir" diyerek, Türk tarihine ışık tutan Orhun Yazıtlarının Türk dünyasına bir rehber olduğunu söyledi. Dünü bilmenin, bugünü anlamak ve yarını görmek için son derece önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Türk kelimesinin, Türk milletinin adı olarak ilk defa kullanıldığı Orhun Yazıtları, tarihimizin ilk yazılı eseri olması bakımından önemli bir kaynaktır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak atalarımızdan emanet kalan bu eseri gelecek nesillere ulaştırmanın büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Yüzyıllar öncesinde yazılmasına rağmen günümüze ışık tutan bu eserin, bundan sonra da her daim yol gösterici olmasını temenni ediyorum" dedi.

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