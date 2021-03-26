Develi’nin yazıları kitaplaştı Mersin’de kent kültürüne ve tarihine katkıları ile bilinen avukat, yazar ve araştırmacı Şinasi Develi’nin yazıları kitaplaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi’nin yazıları kitaplaştı Mersin’de kent kültürüne ve tarihine katkıları ile bilinen avukat, yazar ve araştırmacı Şinasi Develi’nin yazıları kitaplaştırıldı

İHA

Develi’nin yazıları kitaplaştı Mersin’de kent kültürüne ve tarihine katkıları ile bilinen avukat, yazar ve araştırmacı Şinasi Develi’nin yazıları kitaplaştırıldı

Mersin’de kent kültürüne ve tarihine katkıları ile bilinen avukat, yazar ve araştırmacı Şinasi Develi’nin yazıları kitaplaştırıldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Develi adına Baha Sadık Akıner tarafından derlenen ’Şinasi Develi’nin Kaleminden Bize Kalan Anılar’ kitabı İçel Sanat Kulübü’nde okurlarıyla buluştu.
İçel Sanat Kulübü’nde yapılan basın açıklamasına, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Tütüner katıldı.
Şinasi Develi’nin adeta Mersin’’in belleği ve hafızası olduğunu belirten İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, "Değerli büyüğümüz, avukatımız, yazarımız sevgili merhum Şinasi Develi’yi burada anıyoruz. Kendisi rahmetli olana kadar kulüp dergilerimizde, dergilerimizin neredeyse 72 sayısında çok güzel yazılar yazdı. Kentimizin adeta belleği ve hafızası olmuştur. Gerek kişiliği, gerek bıraktığı ışıkla gönlümüzde hep yaşayacaktır. İlk kent ödülü kendisi adına düzenlendi ve Turan Ali Çağlar hocamız almıştı. Şinasi Develi adının yaşatılmasına yapılacak her türlü organizasyonda olmak isteriz. Şinasi Develi bu dünyadan göç etmiş olsa da bizlere izler bıraktı. Yazdığı yazılarla içimizde, gönlümüzde yaşayacak bir büyüğümüzdür. İçel Sanat Kulübü olarak, 2020 yılında kaybettiğimiz Mersin’in belleği sayın Şinasi Develi’nin anısına, kulübümüz bültenlerinde yayınlanmış değerli yazılarından oluşan ‘Şinasi Develi’nin kaleminden, Bize Kalan Anılar’ adlı kitabımız yayınlanmıştır. İçel Sanat Kulübü olarak Şinasi Develi’nin dergimize yazdığı yazılarından kitap oluşturma hedefi koyduk ve şimdi bu hedefi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim" dedi.

"Bence bu bir aşk hikayesi"
Kitabı derleyen İçel Sanat Kulübü üyesi, yazar Baha Akıner ise, "İzmirliyim ancak kendimi bir Mersin sevdalısı olarak görüyorum. Şinasi Develi henüz yaşarken Büyükşehir Belediyesi’nde adına bir gece düzenlenmişti. 10 dakikalık bir video görüntüsü altına bir metin yazılmak istendi Şinasi Develi için o zaman araştırdım şunu anladım ki ben Şinasi Develi’yi tanımıyormuşum. Bu bence bir aşk hikayesi, ‘Şinasi Develi ve Mersin’ zaten kendisi de Mersin sevdalısı olarak kendini görüyor. Araştırıp yazıyı kaleme aldığımda sonrasında Şinasi Develi’nin değerini çok iyi anladım ve görüşmek istedim kendisi ile ancak görüşemedim. Bu çok büyük eksiklik oldu. İçel Sanat Kulübü bu görevi bana verdiğinde bunu bir şeref olarak gördüm. Bu görevi aldığımda 222 sayısı çıkmıştı İçel Sanat Kulübü dergisinin. Bu Türkiye’de çapında bir dergi ve çok kıymetli. 72 yazısına rastladım Şinasi Develi’nin ve bu dergileri okudukça hala tam olarak bilinmiyor. Kendisi o kadar kıymetli araştırmalar bırakmış ki. İçel Sanat Kulübü’nde ilk yazısı 19. sayısında yayınlandı 1993 yılında Atatürk ve Mersin başlığı altında. Atatürk’ün buraya gelişlerinden bahsetmiş. Son yazısında 219. sayıda ölmeden önce 2018 yılında yayınlanmış. Burada bir not düşmüş, yaşım 99 artık bu son yazım olacak diye düşünüyorum demiş. Çok kıymetli bir insan kendisi. Böyle bir insanı araştırdığım için bazı yönlerini sizlere sunduğum için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş de kitap sayesinde Mersinlilerin Şinasi Develi’nin ürettiği eserlerle bilgi sahibi olacaklarını kaydederek, "Bir insan toplumda iz bırakıyorsa, kattığı değerlerle var olduysa, bugün bu salonlarda anılıyorsa ürettikleri, nezaketi ve dünyayı algılama ve yorumlama yetileri ile güzel şeyler bırakmış ki bu kadar değerli olmuştur Şinasi Develi. Mersin’e kattıkları konusunda bizler de görüyoruz. Mersinle ilgili bilgileri istediğimiz zaman Şinasi Develi’nin bıraktığı eserlerden faydalanıyoruz. Toplumu bellekle, toplumu aydınlatan yol gösteren, anıları yaşatması dolayısıyla sürdürür. Bu vesileyle Şinasi Develi ile ilgili yeni bir kitap şuan matbaada. Bu kitapta değerli bilgiler yer alacak. Böyle bir salonda değerli insanlar var, aydınlık salonda yer almak bir kentin geçmişini, geleceğini oluşturan bir değerini anmamız önemli. Kent belleği, estetiği, sanatı gibi katkılardan dolayı İçel Sanat Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Asıl olan dostça yaşamaktır, Şinasi Develi de dostumuz ve ağabeyimizdi" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından konuklara ‘Şinasi Develi’nin Kaleminden Bize Kalan Anılar Kitabı’ hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ, 15 yeni araçla filosunu genişletti
YEREL HABERLER MESKİ, 15 yeni araçla filosunu genişletti
Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan ...
Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (3)
YEREL HABERLER Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl ...
Polis KADES uygulamasını tanıttı Mersin Erdemli'de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES tanıtım standı açıldı
YEREL HABERLER Polis KADES uygulamasını tanıttı Mersin Erdemli'de ...
Toroslar’da Sıfır Atık Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da Sıfır Atık Projesi devam ediyor
Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı
YEREL HABERLER Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal ...
Tarsus Belediyesinde kurslar yeniden başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinde kurslar yeniden başladı
Avukat Tucel: "Hazırlanan iddianame yüz güldürücü olmuştur" Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi Şüphelinin 18 yıla kadar hapsi istenirken, mağdur kadının Mersin'deki avukatı Sahra Düzgün Tucel, hazırlanan iddianamenin yüz güldürücü olduğunu söyledi Tucel: "Bu davadan emsal olabilecek bir karar çıkmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Avukat Tucel: "Hazırlanan iddianame yüz güldürücü ...
Başkan Tarhan, emeklilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, emeklilerle buluştu
MEÜ konservatuvarından uluslararası müzik yarışmasından büyük başarı
YEREL HABERLER MEÜ konservatuvarından uluslararası müzik ...
Vali Su: “Ev buluşmalarını ötelemek en doğru iş” Pandemi Kurulu Toplantısı, Mersin Valisi Su başkanlığında yapıldı. Su, bulaşların en fazla görüldüğü alanın ev buluşmaları olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Vali Su: “Ev buluşmalarını ötelemek en doğru ...
Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Online ortamda işaret dili çevirisiyle satranç ...
Yenişehir’de bisiklet yolları artıyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de bisiklet yolları artıyor
Akdeniz Belediyesi özel çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi özel çocukları ağırladı
Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi MTOSB Başkanı Sabri Tekli: "‘4. bölge için 300 başvuru aldık"
YEREL HABERLER Gençler, Mersin OSB'den küçük parsel istedi MTOSB ...
Mersin kent merkezi ve Tarsus'ta kentsel tasarım projesi hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin kent merkezi ve Tarsus'ta kentsel tasarım ...
Mersin'de LGS'ye girecek öğrencilere rehberlik desteği
YEREL HABERLER Mersin'de LGS'ye girecek öğrencilere rehberlik ...
Polisler yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Polisler yaşlıları unutmadı
Başkan Şeker: "Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için geldim"
YEREL HABERLER Başkan Şeker: "Bu göreve ilçeme hizmet aşkı için ...
Mersin’in tarihi deniz feneri, çocuklar için masal evine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Mersin’in tarihi deniz feneri, çocuklar için masal ...
Başkan Tarhan, Akdeniz Ziraat Odası yönetimi ile tarımı konuştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Akdeniz Ziraat Odası yönetimi ile ...
Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı
Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
YEREL HABERLER Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki
Kediyi ezerek öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Mersin'de yol ortasında güneşlenen tek gözlü kediyi otomobiliyle ezerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, görenlere pes dedirtti Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda sürücü tarafından ezilen kedi hayatını kaybederken, hayvanın sahibi, şahsın cezalandırılmasını istiyor Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, kedinin ölümüne neden olan sürücüyle ilgili çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kediyi ezerek öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna ...