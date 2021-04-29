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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollanda işbirliğiyle ‘Yeşil Başlangıçlar Çalıştayı’ yapıldı

İHA

Hollanda işbirliğiyle ‘Yeşil Başlangıçlar Çalıştayı’ yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen “Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri” programı kapsamında ‘Yeşil Başlangıçlar Çalıştayı’ düzenledi. Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, Mersin’in daha yeşil, sürdürülebilir ve akıllı çevre konusunda örnek uygulama ve projelerin olduğu bir kent haline gelebilmesi için hayata geçirilebilecek proje fikirleri paylaşıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen “Türkiye’nin Yeşil Hikâyeleri” programı kapsamında Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü iş birliği ile ‘Yeşil Başlangıçlar Mersin Çalıştayı’ düzenledi. Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen çalıştaya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yetkilileri Berrin Benli ve Melih Gezer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren daire başkanlıklarına bağlı müdürler, çevre ve endüstri mühendisleri, MESKİ, Tarım İl Müdürlüğü, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mersin için hızlı kazanım proje fikirler önerileri alındı
“Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri Turnesi İnisiyatifi”ni yürüten Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsünün öncülüğünde gerçekleşen çalıştayda; projenin amacı, çıkış noktası, Hollanda şehirlerinin çevre konusunda en iyi uygulamaları ve projeleri Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yetkilisi Berrin Benli tarafından anlatıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halisdemir, yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda yürüttüğü hizmetleri, ulusal ve uluslararası kurumlarla çevre ve iklim değişikliği konusunda yaptığı ve yapmayı planladığı projeleri anlattı.
Çalıştayın son oturumunda da Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yetkilisi Melih Gezer tarafından sürdürülebilir ve akıllı çevre konusunda hızlı kazanım örnek projeler paylaşılarak, yapılabilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Hollandalı kurumlarla potansiyel işbirliği fırsatları araştırılacak
Çalıştayda ortaya çıkan fikirler Novusens tarafından raporlanarak Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Hollanda Büyükelçiliğine sunulacak. Toplanan proje fikirleri öncelenip, bu proje fikirleri konusunda çalışan Hollandalı kurumlarla tanışılacak ve potansiyel işbirliği fırsatlarının araştırılması çalışmaları başlatılacak.

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