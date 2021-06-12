Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurup, çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 4 Haziran'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı H. Okan Merzeci Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kapıyı gece zorlayarak, açıp, apartmana giren kimliği belirsiz kişi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurdu. Çaldığı ayakkabılarla kaçan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah uyandıklarında kapılarının önündeki ayakkabıları bulamayan bina sakinleri ise polise başvurup, şikayette bulunurken, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2021-06-12 13:31:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.