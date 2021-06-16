Silifke’de kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 190 bin adet sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara makaronu, 311 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 225 adet gümrük kaçağı sigara filtresi, 80 kilo açık kıyılmış tütün, 76 litre sahte etil alkol, 35 adet içki yapımında kullanılan anason kit, 49 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 adet extacy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.