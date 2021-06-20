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Yabancı hastalar hem şifa hem moral buluyor Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yabancı hastalar, bir yandan şifa bulurken bir yandan da yapılan etkinliklerle moral depoluyor Hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına müzik dinletisi sunuldu

İHA

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yabancı hastalar, şifa bulurken yapılan etkinliklerle de moral depoluyor. Hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına müzik dinletisi sunuldu.

Yabancı hastalar hem şifa hem moral buluyor Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yabancı hastalar, bir yandan şifa bulurken bir yandan da yapılan etkinliklerle moral depoluyor Hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına müzik dinletisi sunuldu

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen yabancı hastalar, şifa bulurken yapılan etkinliklerle de moral depoluyor. Hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına müzik dinletisi sunuldu.
Uzak coğrafyalardan Mersin'e gelen yabancı hastalar, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerini sürdürüyorlar. Sağlık turizmi kapsamında Türkiye'de bulunan hastalar, bir taraftan şifa bulurken bir taraftan da yapılan etkinliklerle moral depoluyor. Hastanede düzenlenen müzik dinletisinde şarkılar eşliğinde eğlenen yabancı konuklar, cep telefonlarıyla konseri kaydederek o anları ölümsüzleştirdiler.

"Herkese burayı öneriyoruz"
Kazakistan’dan Mersin'e eşini getiren Alya Mirzayev, Türkiye’ye, Mersin’e geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Buraya geldikten sonra kendilerini çok iyi hissettiklerini belirten Merzayev, “Tedavimizde artık sona doğru geliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Herkese burayı öneriyoruz. Allah kimseye göstermesin ama başlarına böyle bir şey gelirse buraya gelebilirler. Çünkü burada bir hastane değil bir aile ortamı var. Sadece hastalara değil hasta yakınlarına da çok iyi davranıyorlar. Bize yurt dışında olduğumuzu hissettirmediler. Bugün de çok güzel bir etkinlik yaptılar. Zaten bunu zaman zaman yapıyorlar. Bu tür etkinliklerle bizim moralimizi çok yükseltiyorlar” dedi.
Hasta Almaz Mirzayev ise Mersin’e geldiğinde çok kötü olduğunu vurgulayarak, “Benim gibi yurt dışında olan herkese söylüyorum. Bana bakın. Buraya geldiğimde çok kötüydüm, şu an iyi durumdayım. Sizinle konuşuyorsam bunu burada gördüğüm 6 aylık tedaviye borçluyum. Bütün ekip çok iyi. Tedavimde yer alan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de yine mini bir konserle moralimizi yükselttiler” ifadelerini kullandı.

"Ana hedef hastayı iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak"
Kazakistan’dan eşini getiren Madına Rozakhunov da eşinin 2 aydır Mersin’de tedavi gördüğünü dile getirdi. Burada çok iyi bir tedavi uygulandığını kaydeden Rozakhunov, “Üst düzey teknoloji var. Biz biliyoruz bazı hastaneler sadece para almak için sağlık turizmi yapıyorlar ama burası öyle değil. Hissediyoruz ki burada ana hedef hastayı iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak. Her türlü yardımcı oluyorlar. Hem tedavi yapıyorlar hem de bizim moralimizi en üst seviyede tutuyorlar. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum, burası çok iyi, çok güzel. Böyle bir hastane var Mersin’de. Kimse hasta olmasın ama eğer sıkıntınızı bulunduğunuz ülkede çözemiyorsanız ilk tercihiniz burası olsun” şeklinde konuştu.
Ukrayna’dan gelen Volodymyr Muzalov ise mart ayından beri Mersin’de olduğunu dile getirdi. Burada kalitenin çok yüksek olduğunun altını çizen Muzalov, “Herkes bize çok iyi bakıyor. Her şeyden memnunuz. Zaten herkese tavsiye ediyorum. Burası gerçekten çok doğru hesaplanmış ve doğru bir planla yapılmış bir hastane. Yaptıkları tedavilerden de herkes memnun kalıyor, olumlu sonuçlar elde ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Hastanemizde 3 kıtadan hasta var"
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Soner Erol, son 2 yıldır hastanede sağlık turizmi kapsamında hasta aldıklarını söyledi. Şu an uzak coğrafyadan Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Irak ve Ortadoğu ülkelerinden hasta geldiğini vurgulayan Erol, “Bu hastaları ülkelerinden getirtme aşamasından gönderme aşamasına kadar geçen süredeki tıbbi süreci maksimum seviyede hedefleyip, bunu sunmaya çalışıyoruz. Burası bir kamu hastanesi. Kamu hastanelerinin en büyük avantajı devletimizin bize vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda tıbbi cihaz, tıbbi donanım ve hekim kalitemiz. Başka ülkelerden gelen hastalarımızı şifaya kavuşturup ülkelerine göndermek bizim öncelikli hizmetimizdir. Şu an için hastanemizde 3 kıtadan hasta var. Pandemi ortamında biz bu haldeyiz. İnşallah pandemiden sonra da hastane olarak çok daha güzel, çok daha farklı ülkelerden hastalarımızı buraya getirip tedavi edeceğiz” dedi.

"Adaptasyon sürecini biraz daha hızlandırıyoruz"
Birçok hastalık konusunda hasta kabul ettiklerinin altını çizen Erol, “Bizim en büyük efekttik duruşumuz şudur. Girişimsel işlemler, kardiyovasküler işlemler, tıbbı ve radyasyon onkolojisi gibi birçok alanda hasta geliyor. Avrupa standartlarında hekim kalitemiz mevcut. Şu an için özellikle onkoloji çalışıyoruz ve burada son zamanlarda şifa bulan birçok hastamız var. Hastane olarak yapabileceğimiz ve alternatif olan dallarımız çoktur. Başka ülkelerden gelen hastalar buradan şifayı bulup, ülkelerine dönebiliyorlar. Tabi bizim ilk öncelikli hedefimiz tıbbi anlamda hastaları en iyi şekilde iyileştirmek. Ancak bunun yanında malum rehabilitasyon da çok önemli. Buradaki hastalarımız çok uzak coğrafyalardan buraya geldiler. Biz böyle etkinlikler düzenleyerek hem adaptasyon sürecini biraz daha hızlandırıyoruz hem de tıbbi iyileşmeye bir katkı sunuyor. Bu ve buna benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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