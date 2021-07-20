Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamlarından barış mesajı



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü Şehir Mezarlığı'nda bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları, birlikte dua ederek, barış dileğinde bulundu.

Mersin Şehir Mezarlığı'nda Lina Nasif'in 23 yıl önce başlattığı 'Geleneksel Dinler Buluşması' etkinliğine; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mezarlık imamı Mehmet Kesin, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Peder Roshan Cordeiro, Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Sevin, Mersin'in mozaik kent olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Peder Cordeiro ise Mersin'in önemli değere sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mersin'in tüm inançların bir arada yaşadığı barış ve hoşgörü kenti olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından etkinlikte ilahiler ve dualar okundu; Müslüman ve Hristiyan din adamları, birlikte dua ederek, barış diledi. FOTOĞRFALIDHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-07-20 17:30:42



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