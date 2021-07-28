Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 69 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-07-28 16:05:29



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