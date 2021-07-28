Toroslar’da bağ bozumu şenliği Toroslar Belediyesinin Çelebili Mahallesinde düzenlediği Bağ Bozumu etkinliğinde, Başkan Yılmaz da üreticilerle birlikte üzüm kesti

Toroslar Belediyesi, geçimin bağcılıkla sürdürüldüğü Çelebili Mahallesinde Bağ Bozumu etkinliği düzenledi. Resul ve Musalı mahallelerinden de üreticilerin katıldığı etkinlikte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yılın ilk üzüm hasadını sembolik olarak yaptı.

Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği Toroslar'da üzüm hasadı başladı. Kendine has eşsiz tadıyla ilgi gören üzümlerin sembolik bağ bozumu, Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından Çelebili Mahallesinde düzenlenen etkinlik ile şenlik havasında yapıldı. Toroslar'ın bereketli topraklarıyla buluşan üzüm bağlarında hasat coşkuyla yapıldı.

Toroslar Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği etkinliğe, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve mahalle sakinleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuranı Kerim Tilavetiyle devam etti.



"Bu yıl üzüm hasadımızı büyük bir heyecanla başlattık"

Resul Mahallesi Muhtarı Selçuk Karak, "Üzüm, mahallemizin önemli bir geçim kaynağı. Başkanımıza böyle bir etkinlik düzenlediği ve bizleri bu güzel ortamda buluşturduğu için teşekkür ederiz" dedi.

Musalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tek de 2021 yılının üzüm hasadının hayırlar getirmesini dilerken, Çelebili Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Doygun ise çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, düzenlediği Bağ Bozumu etkinliği için teşekkür etti.



"Toroslar, üzüm üretiminde öncü bir ilçe"

Bağ bozumunun, üzüme duyulan saygıyı ifade ettiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Abalı da "Bu saygıyı şenliğe dönüştüren ve temellerini atan Sayın Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'in üretimde birçok alanda tonaj ve miktar olarak birinci olduğuna dikkat çeken Abalı, "Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 24'ünü Mersin'den gerçekleştirmekteyiz. Tarım alanında büyük bir kentiz. Üzümün de büyük bir katkı verdiğini görmekteyiz. Türkiye'nin yüzde 8'ini Mersin olarak siz değerli üreticilerimizle üretiyoruz. Mersin'in yüzde 5'ini ise Toroslar ilçemiz üretmekte. Bu rakamlara baktığımızda 338 bin ton Mersin'den yıllık üzüm üretimimiz var. Bunun 16 bin tonu Toroslar'dan üretiliyor" diye konuştu.



"Sizler ürettikçe biz güçlüyüz"

Başkan Yılmaz ise bağ bozumunun hayırlı olmasını diledi. Toroslar'ın üreten bir ilçe olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bölgemizde çok farklı çeşitlerde üzüm üretimi var. Üzüm, tonajı da yüksek bir ürün. Gençlik yıllarımda bu dağlarda bağ bozumu yaptım. Bağ bozumunda; kesiciler, çekiciler, ayakçılar ve diziciler olur. Diziciler, uzun süre dayanması ve tonajının yüksek olması açısından üzümü kalitesine göre ayırır ve dizerler. Bir de verimli ve kaliteli bağlarda çalışmak daha da iyi olur. Çiftçilerimiz sabah saat 04.00'te işe başlar, akşam saat 10.00'a kadar emek verirler. Sembolik olarak Çelebili Mahallemizdeki bağımızda bağ bozumu gerçekleştiriyoruz. Köylümüzün bir yıl boyunca verdiği emeklerin sonuç aldığı bağ bozumunun hayırlı olmasını diliyor, üzüm üretimi yapan tüm köylümüzü, çiftçimizi alkışlıyorum. Onlar üretiyorlar. Onlar ürettikleri için biz güçlüyüz. Ne kadar çok üretirler ise biz de o kadar güçlü olacağız" dedi.

Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin renk kattığı programda Başkan Yılmaz, içerisinde hijyen seti, şapka, bağ eldiveni ve makasın olduğu hediyeleri çiftçi ve üreticilere vererek, emeklerinden dolayı teşekkür etti ve kendileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Yılmaz, daha sonra protokol üyeleri ve hemşehrileriyle birlikte yılın ilk üzüm hasadını gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, asmadan özenle ayırdığı üzümleri yine hemşehrileriyle paylaştı.

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