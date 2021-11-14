Diyabette erken tanı ve tedavi önemli

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Ulu Cami önüne kurulan stantta kan şekeri ölçümü yapan ekipler, vatandaşları hastalıkla ilgili bilgilendirirken, erken tanının önemine dikkat çekti.

Stantta, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde görev yapan hemşireler tarafından vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapıldı. Ölçüm sırasında kan şekeri normal düzeyde olmayan vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Vatandaşların hastalıkla ilgili merak ettiği soruları ise Evde Sağlık ve Bakım Birimi’nde görev yapan Doktor Serdar Şirin yanıtladı. Etkinlikte, diyabetin erken tanı ile kontrol altına alınabildiğine dikkat çekilirken, şeker hastalığı ile mücadelede hareketli bir yaşam sürmenin, doğru ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıldı. Ölçüm yapılan vatandaşlara, içerisinde katı sabun, kağıt sabun ve dezenfektanın bulunduğu hijyen kiti de hediye edildi.

Amaçlarının diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden doktor Serdar Şirin, “Kan şekeri ölçümü yapıyoruz ve gerekli önerilerimizi sunuyoruz. Amacımız erken tanı; mümkünse hastalığı yakalamak ve yönlendirmek. Bir an evvel tanı alıp, ilaç tedavisine başlatmak. Erken tanı her hastalıkta önemli, şekerde de önemli. Çünkü uzun dönem komplikasyonları gelişebiliyor. Gözde, böbreklerde çok farklı bazı komplikasyonlara sebep olabiliyor. Bu nedenle tedaviye erken başlamak son derece önemli” dedi.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Şirin, “Diyabet konusunda genel önerimiz diyetlerine son derece dikkat etmeleri, özellikle aile öyküsü varsa kontrollerini yaptırmaları. Aile öyküsü yoksa bile mutlaka arada şekerlerini ölçtürmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Kan şekeri sınırda çıkan ve Doktor Şirin’in önerilerini dinleyen Zehra Koral, etkinliği faydalı bulduğunu söyledi. Koral, “Biraz dikkat etmem gerekiyor. Olumlu bir etkinlik. Vatandaşlar sağlık durumlarını buradan kontrol edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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