Tarsus'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği'nce terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.E, C.Y, S.B, Y.N. ve Z.Y. gözaltına alındı. Adreslerinde dijital malzemeler ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-11-27 15:11:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.