Silifke'de uyuşturucu ile birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ile birlikte yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 72 gram metamfetamin maddesi,

22 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 600 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden A.K. tutuklanırken, M.O. 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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