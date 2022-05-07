Mersin’de erik altın yılını yaşıyor

Mersin’in Mut ilçesinde turfanda erik, 50 lira fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye'de erik yetiştirilen önemli merkezlerden birinin Mut olduğuna dikkat çekerek, “Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Bu yıl 30 bin ton rekolte bekliyoruz” dedi.

Erik hasadı sezonuna iyi başladıklarını söyleyen Bayır, “İlçenin sahip olduğu iklimsel özellikten dolayı kaliteli ürün hasat ediliyor. Açık alandaki erikte 50 liradan satışlar başladı" diye konuştu.

Mut’ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğüne dikkat çeken Bayır, "Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise “Kaliteli erik üretiminin ödülünü fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur” şeklinde konuştular.

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