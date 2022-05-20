Mersin’de 300 öğrenci deniz kaplumbağaları için sahili temizledi

– Mersin’de yerli ve yabancı 300 öğrenci, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından biri olan Kazanlı sahilinde poşetler dolusu çöp topladı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yıllardır sürdürülen proje devam ediyor. Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentteki yerel topluluk ve gençlerle doğal yaşamı korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile bu yıl da temizlik etkinliği düzenledi. Bu çerçevede her yıl mayıs ve eylül ayları arasında Kazanlı Mahallesi sahiline yumurtalarını bırakmaya gelen deniz kaplumbağaları için çevre temizliği yapıldı. 'Farkında Ol, Farkındalık Oluştur' sloganı ile düzenlenen etkinliğe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin yerli ve yabancı uyruklu gönüllüleri ile ilçe genelinde bulunan yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Kilometrelerce uzunluktaki sahil temizliği sonrası toplanan poşetler dolusu çöp ve atıklar, bertaraf tesisine ulaştırılmak üzere Çöp Taksi'ye yüklendi.



“Halkımızın duyarlı olması tek ricamızdır”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye olarak temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin 7/24 görevinin başında olduğunu ifade etti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin en büyük sorumluluklarından olduğunun altını çizen Başkan Gültak, “Sadece insanlarımızın yaşadığı çevreyi değil, diğer tüm canların da yaşadığı habitatları korumak zorundayız. Halkımızın da bu konuda duyarlı davranması tek ricamızdır. Deniz kaplumbağaları için Kazanlı sahilimizde gerçekleşen temizlik etkinliğine katılan yerli ve yabancı gençlerimize, öğrencilerimize, çevre gönüllülerine ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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