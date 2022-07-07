Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye uyruklu 66 kaçak göçmen ile 3 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 66 kaçak göçmeni yurt dışına çıkmadan yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-07-07 09:40:53



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