Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı.

YETKİLİLERDEN UYARI Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.