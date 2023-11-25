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        Haberler Gündem Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı

        Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı

        Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanakla birlikte dolu yağdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:53 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:53
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        Mersin'de bilye büyüklüğünde dolu
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        Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı.

        YETKİLİLERDEN UYARI

        Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.

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        #Mersin
        #haberler
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