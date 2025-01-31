Mersinli çiftçi ceviz bahçesinde buldu

Mersin Mut ilçesine bağlı Sertavul Yaylası'ndaki Akçeşme mevkisinde ceviz bahçesi olan çiftçi Ömer Aslan, ağaçlarını kontrol ettiği sırada büyük bir istiridye mantarı gördü.

Aslan, tüm haliyle kökünden çıkardığı istiridye mantarını şehir merkezine getirdi.

Terazi yardımıyla 5 kilogram olduğu belirlenen mantar, görenlerin dikkatini çekti.

Ömer Aslan, gazetecilere, dağlık alanlarda zaman zaman mantar topladığını söyledi.

Ceviz ağaçlarını kontrol ettiği bölgede istiridye mantarını fark ettiğini anlatan Aslan, "Kesilmiş meşe ağacının dibinden çıkan mantarı gördüm. İlk kez bir mantarın bu kadar büyüğüne rastladım" dedi.