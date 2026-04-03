        Haberler Televizyon Mert Ramazan Demir'in 'Delikanlı'daki karakteri Yusuf'tan ilk detaylar

        Mert Ramazan Demir'in 'Delikanlı'daki karakteri Yusuf'tan ilk detaylar

        Mert Ramazan Demir, SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Delikanlı'da 'Yusuf' karakterine hayat verecek. Güçlü bir adalet duygusuna sahip olan Yusuf; doğrularından kolay vazgeçmeyen ve haksızlık karşısında geri adım atmayan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak

        Giriş: 03.04.2026 - 19:03 Güncelleme:
        SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği yeni dizisi 'Delikanlı', pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Yetenekli oyuncu 'Mert Ramazan Demir', dizide 'Yusuf' karakterine hayat verecek.

        Yusuf, güçlü bir adalet duygusuna sahip, doğrularından kolay vazgeçmeyen ve haksızlık karşısında geri adım atmayan bir adamdır. Sertliği kabadayılıktan değil, hayatın erken yaşta yüklediği sorumluluklardan gelir; emeğe, onura ve sadakate her şeyden fazla değer verir. Sevdiği insanlar için durmadan çalışır, kurduğu mütevazı ama sıcak bir hayat hayaliyle ayakta kalır. Ancak bu bağlılık, zaman zaman kaybetme korkusuyla birleşerek sahiplenici ve kontrolcü bir hale bürünebilir. Ailesine duyduğu derin sorumluluk ve aşkı uğruna verdiği mücadeleler, Yusuf’u hem ayakta tutan hem de en çok sınayan unsurlar olurken; yaşadığı kırılmalar onu bambaşka bir yola sürükleyecek, içindeki adalet duygusu giderek daha karanlık bir şekle dönüşecektir.

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Delikanlı', pazartesi saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor!

