"Her an her şey olabilir"

Merve Boluğur: Her an her şey olabilir - Magazin haberleri

Ekranların sevilen oyuncusu Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Boluğur ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir restoranda oturup sohbet eden anne-kız, daha sonra beraber alışveriş yapıp vakit geçirdi.

Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Boluğur, "Yarın ailecek Datça’ya tatile gidiyoruz. Yeni sezon öncesi biraz kafa dinlemek istiyorum. Gelen proje teklifleri var, değerlendirme aşamasındayım. Her an her şey olabilir ama henüz netlik kazanan bir şey yok. Tatil dönüşü kesinleşecek" dedi.