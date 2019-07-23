Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı. Boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu bir süredir ortalıkta yoktu.

Merve Boluğur, son olarak paylaştığı fotoğrafla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Fotoğrafına, "Shopsuz" notunu düşen Boluğur, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

ÜNLÜ OYUNCU ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Uzun bir süredir ekranlara ara veren güzel oyuncu, gelen teklifler olduğunu fakat şu anda netleşen bir proje olmadığını söylemişti.

Farklı sürprizleri de olabileceği müjdesini veren Boluğur, bu sürprizlerle ilgili ise ser verip sır vermemişti.

Öte yandan, Boluğur, fit görüntüsü ile dikkat çekti.