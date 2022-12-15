KAFALARI KARIŞTIRDILAR

Geçtiğimiz ay boşanan çift, birkaç gün önce bir mekânda buluşmuştu. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını görmüştü. Keyifleri kaçan Merve Boluğur ile Mert Aydın, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, "Zaten reklam birlikteliği için bir araya geldiler" şeklinde konuşmuştu.