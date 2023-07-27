Haberler Magazin Merve Boluğur’u ti’ye almıştı! Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu!

Merve Boluğur'u ti'ye almıştı! Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu! Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi vizyona girdi. Yılın en iyi açılışını yapan filmi sosyal medyada trend oldu. Filme giden kişiler Barbie tarzı giyinmeyi tercih etti. Ünlü isimlerden Merve Boluğur'da bu akıma uymuş ve Yeliz Yeşilmen'den olumsuz eleştiri almıştı. Yeşilmen Barbie akımına farklı bir tarzla girdi. Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.07.2023 - 16:45 facebook

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Vizyona girdiğinden beri gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Merve Boluğur'da katılmıştı fakat Yeliz Yeşilmen ünlü ismi ti’ye almıştı.

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Yeliz Yeşilmen, Merve Boluğur'un Barbie tarzı için: "Ay hiç güleceğim yoktu lütfen herkes denemesin o ne beeee barbie'nin halasının kızının görümcesinin kardeşi. Ay meydanı çok boş bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.