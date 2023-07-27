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        Haberler Magazin Merve Boluğur’u ti’ye almıştı! Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu!

        Merve Boluğur'u ti'ye almıştı! Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu!

        Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi vizyona girdi. Yılın en iyi açılışını yapan filmi sosyal medyada trend oldu. Filme giden kişiler Barbie tarzı giyinmeyi tercih etti. Ünlü isimlerden Merve Boluğur'da bu akıma uymuş ve Yeliz Yeşilmen'den olumsuz eleştiri almıştı. Yeşilmen Barbie akımına farklı bir tarzla girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 16:45
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        Vizyona girdiğinden beri gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Merve Boluğur'da katılmıştı fakat Yeliz Yeşilmen ünlü ismi ti’ye almıştı.

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        Yeliz Yeşilmen, Merve Boluğur'un Barbie tarzı için: "Ay hiç güleceğim yoktu lütfen herkes denemesin o ne beeee barbie'nin halasının kızının görümcesinin kardeşi. Ay meydanı çok boş bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Yeliz Yeşilmen'de Barbie akımına katıldı fakat tarzı dikkat çekti. Ünlü isim pembeler içerisine büründü ve eline pembe bir lavabo pompası aldı. O anlarla çektiği videosunu Instagram'da sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Yeşilmen Barbie tarzıyla yayınladığı videosunun altına: "Ve biz de uyalım modaya. Ama temizlik Barbie, ev hanımı Barbie" notunu düştü. Ünlü isme kısa süre içerisinde 2 binin üzerinde beğeni ve 100'ün üzerinde yorum geldi.

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        İşte Yeliz Yeşilmen'in Barbie tarzı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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