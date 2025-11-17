Merz'den "Avrupa Savunma Birliği" çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Savunma Birliği" haline getirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Merz, Süddeutsche Zeitung gazetesinin başkent Berlin'de düzenlediği Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, belki daha önce hiç görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu zorluklar arasında Ukrayna'daki savaşı, Çin'deki gelişmeleri ve ABD ile gümrük ihtilaflarını gösteren Merz, "Bu, gümrük ihtilafından daha fazlası. Son on yıllar boyunca transatlantik ilişkilerde doğru ve gerekli gördüğümüz neredeyse her şeyi sorgulanır hale getiren Atlantik'te derin bir uçurum oluştu." dedi.

Merz, AB'nin en güçlü ekonomisine ve en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olarak Almanya'nın AB'de liderlik üstlenme konusunda herkesten çok daha büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Avrupalıların uluslararası zorluklara karşı kendilerini savunabilmesi gerektiğine dikkati çeken Merz, "AB'nin artık bir "Avrupa Savunma Birliği'ne dönüştürülmesinin gerekli" olduğunun altını çizdi.

Merz, halihazırda küresel siyasi ve ekonomik güç merkezlerinin köklü bir değişim içinde olduğunu, Avrupalıların "gelecekteki siyasi düzenin nesnesi mi yoksa eylemci öznesi mi olmak istediği sorusuna cevap vermesi" gerektiğini vurguladı.