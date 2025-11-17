Habertürk
        Merz'den "Avrupa Savunma Birliği" çağrısı

        Merz'den "Avrupa Savunma Birliği" çağrısı

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Savunma Birliği" hâline gelmesi gerektiğini ifade etti. Merz, Avrupalıların "gelecekteki siyasi düzenin nesnesi mi yoksa eylemci öznesi mi olmak istediği sorusuna cevap vermesi" gerektiğini dile getirdi.

        Giriş: 17.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:31
        Merz'den "Avrupa Savunma Birliği" çağrısı
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Savunma Birliği" haline getirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

        Merz, Süddeutsche Zeitung gazetesinin başkent Berlin'de düzenlediği Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, belki daha önce hiç görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

        Bu zorluklar arasında Ukrayna'daki savaşı, Çin'deki gelişmeleri ve ABD ile gümrük ihtilaflarını gösteren Merz, "Bu, gümrük ihtilafından daha fazlası. Son on yıllar boyunca transatlantik ilişkilerde doğru ve gerekli gördüğümüz neredeyse her şeyi sorgulanır hale getiren Atlantik'te derin bir uçurum oluştu." dedi.

        Merz, AB'nin en güçlü ekonomisine ve en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olarak Almanya'nın AB'de liderlik üstlenme konusunda herkesten çok daha büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

        Avrupalıların uluslararası zorluklara karşı kendilerini savunabilmesi gerektiğine dikkati çeken Merz, "AB'nin artık bir "Avrupa Savunma Birliği'ne dönüştürülmesinin gerekli" olduğunun altını çizdi.

        Merz, halihazırda küresel siyasi ve ekonomik güç merkezlerinin köklü bir değişim içinde olduğunu, Avrupalıların "gelecekteki siyasi düzenin nesnesi mi yoksa eylemci öznesi mi olmak istediği sorusuna cevap vermesi" gerektiğini vurguladı.

        Dünya düzeninin birkaç yıl sonra nasıl olacağının bilinmediğini savunan Merz, ancak bu düzenin sonuna gelindiğini bildiklerini anlattı.

        Merz, "Bu yeni dünya düzenini şekillendirmek istiyorsak, bu sadece Avrupa'da olur, bu sadece Avrupalı ​​komşularımızla birlikte olur." diye konuştu.

        Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birçok alanda daha egemen ve bağımsız olmasını talep eden Merz, "Amerika'nın bizi savunmasına, Çin'in hammadde sağlamasına ve Rusya'nın bir gün yeniden barıştan yana olmasına güvenemeyiz." ifadesini kullandı.

        Merz dünyanın değiştiğini ve Avrupa'nın buna yanıt vermesi gerektiğini belirterek, "Avrupa benim için Almanya ve Fransa anlamına geliyor. Fransa ile omuz omuza vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Bu yüzden dijital egemenlik, Avrupa savunma politikası ve hammaddelerin Avrupa'da tedarikini ele aldıklarına işaret eden Merz ekonomide, iç ve dış politikada, özellikle de kendi çıkarlarını stratejik olarak gözetme konusunda AB'nin yeniden hareket kabiliyetine sahip olması gerektiğini kaydetti.

