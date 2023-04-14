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MESAM ve MSG ortak federasyon kurdu

Şarkıcıların telif haklarını korumakla yükümlü MESAM ve MSG, ortak bir federasyon çatısında birleşti

MESAM ve MSG ortak federasyon kurdu
HABERTURK.COM

25 bin eser sahibini temsil eden ve uzun yıllardır faaliyetlerini ayrı bir şekilde sürdüren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ile MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ortak bir federasyon çatısında birleşti. Recep ERGÜL'ün MESAM'a, Ferhat GÖÇER'in ise MSG 'ye başkan seçilmesiyle birlikte, her konuda uzlaşıp birlikte hareket eden MESAM ve MSG, kısa adı MSF olan ''Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nu kurdu.

Ortak lisanslama başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edecek iki meslek birliğinin kurduğu federasyonun başkanlığını, ilk dönem Recep Ergül, ikinci dönem Ferhat Göçer yapacak.

Dönüşümlü başkanlık yönetim sistemiyle yönetilecek olan MSF'nin, bağlantılı hak sahipleri federasyonu ile protokol yaparak tek elden lisanslama yapması amaçlanıyor.

Yazılı bir açıklama yapan MSF 1'inci dönem Başkanı Recep Ergül "Yıllardır beklenen bir yapılanmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müzik kullanıcıları, her meslek birliğinin ayrı lisanslama yapmasından dolayı büyük sıkıntı yaşıyordu. Her iki alanda kurulan federasyonların, yapacakları protokol ile artık tek elden lisanslama yapılacak ve tek muhataplık söz konusu olacaktır. Müzik meslek birlikleri, her geçen gün daha da güçlenerek ve kurumsal yapılanmalarını hayata geçirerek, büyük bir atılım içinde olacaklar. Ülkemizde yeteri kadar telif toplanamadığı için, eser sahipleri büyük mağduriyetler yaşadılar. Her geçen gün buna son verme noktasına daha da yaklaşıyoruz” dedi.

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