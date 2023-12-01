Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor.
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüste yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor.
Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısında toplandı.
İsrail güçleri Cuma namazını kılmak için Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere müdahale etti. İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı.
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