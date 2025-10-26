Mescid-i Nebevi Nerede, Hangi Ülkede?

Mescid-i Nebevi, Suudi Arabistan Krallığı’nın Medine şehrinde yer almaktadır. Arap Yarımadası’nın batısında, Hicaz bölgesinde bulunan Medine, Mekke’den sonra İslam dünyasının en kutsal ikinci şehri kabul edilir. Bu nedenle Mescid-i Nebevi, hem konumu hem de tarihi itibarıyla İslam’ın merkezlerinden biridir.

Medine, “Medinetü’n-Nebi” (Peygamberin Şehri) anlamına gelir. Şehrin kalbinde yer alan Mescid-i Nebevi, yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Bugün Mescid-i Nebevi, modern dokunuşlarla genişletilmiş olsa da, hâlâ ilk dönem İslam’ın ruhunu taşımaktadır.

Mescid-i Nebevi Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Mescid-i Nebevi, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde bulunmaktadır. Medine, Mekke ile birlikte Hicaz bölgesinin en kutsal iki kentinden biridir. Bu şehir, İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan Hicret’in (622) gerçekleştiği yerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin Mekke’den Medine’ye göçü, İslam toplumunun temellerinin atılmasını sağlamıştır.

Medine, aynı zamanda Peygamber Efendimizin kabri şerifine ev sahipliği yapar. Bu nedenle Mescid-i Nebevi, Müslümanlar için sadece bir cami değil, aynı zamanda Peygamber sevgisinin ve ümmet bağlılığının simgesidir.

Tarihi ve Dini Önemi Mescid-i Nebevi, Hicret’in hemen ardından Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından inşa edilmiştir. İlk hali oldukça sade olup hurma dallarından yapılmış sütunlar, toprak zemin ve gölgelik bir çatıdan ibaretti. Ancak bu mütevazı yapı, İslam tarihinin kalbinde yer alan sayısız olaya tanıklık etti. Burada hem ibadetler yapılmış hem de eğitim, istişare ve toplumsal meseleler görüşülmüştür. Mescid, aynı zamanda ilk İslam devletinin yönetim merkezi olarak da hizmet vermiştir. Peygamber Efendimizin vefatının ardından kabri, Mescid-i Nebevi’nin içine dahil edilmiş ve “Ravza-i Mutahhara” adı verilen kutsal bölüm oluşturulmuştur. Mimari Yapısı ve Günümüzdeki Durumu Yüzyıllar içinde Mescid-i Nebevi birçok kez genişletilmiş ve yenilenmiştir. Emeviler, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde yapılan eklemeler, caminin bugünkü ihtişamlı hâline ulaşmasını sağlamıştır. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid döneminde yapılan onarımlar ve süslemeler, yapıya hem sanatsal hem de ruhani bir değer katmıştır. Günümüzde Mescid-i Nebevi, modern mimariyle geleneksel İslam sanatının birleştiği görkemli bir yapıdır. Altın kubbeleri, beyaz mermer avlusu, geniş ibadet alanları ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayacak kapasitesiyle dikkat çeker.