Meşher'den haziran ayı film seçkisi
Meşher, Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi kapsamında Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış film seçkisinin gösterimine haziran ayında da devam ediyor. Programda Pierre Loti'nin Les Désenchantées romanından esinlenen bir kurgu-belgesel, Alain Robbe-Grillet'den L'Immortelle ve bir Baron Münchhausen uyarlaması yer alıyor
Meşher'de, devam eden Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi kapsamında film gösterimlerine haziran ayında da devam ediyor. Film seçkisi, Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in küratörlüğünü üstlendiği sergide yer alan 300 eserden beyazperdeye uyarlanan çeşitli yapımlardan oluşuyor.
Haziran ayı programında, Pierre Loti'nin Les Désenchantées romanından esinlenen Didier Roten ve François Vivier'in yönettiği yarı kurmaca yarı belgesel Le Mystère des Désenchantées, Alain Robbe-Grillet'in L'Immortelle ve Josef von Báky'nin Münchhausen filmleri gösterilecek.
PIERRE LOTI'NİN ROMAN KAHRAMANLARININ İZİNDE
Pierre Loti'nin, İstanbul'da yaşayan Cenan, Zeynep ve Melek adlı üç kadının hikâyesi üzerinden Osmanlı kadınlarının toplumdaki yerini anlattığı Les Désenchantées (1906) romanından uyarlanan Le Mystère des Désenchantées adlı kurgu-belgesel, 13 Haziran Cuma günü saat 16.30'da gösterilecek. Didier Roten ve François Vivier'in yazıp yönettiği film, genç bir Fransız gazetecinin İstanbul'da bir fotoğraf sergisinde, Pierre Loti'nin 20. yüzyılın başında Türkiye'ye yaptığı seyahatlerden getirdiği fotoğrafları keşfetmesiyle başlıyor. Gazeteci, bu keşfin ardından Loti'nin Les Désenchantées adlı romanında anlatılan üç genç Osmanlı kadınının izini sürmeye başlıyor. Film, geçmiş ile bugünü, kurgu ile gerçeği iç içe geçirerek anlatısını sürdürüyor.
İSTANBUL'DA BİR KAYBOLUŞ HİKÂYESİ
14 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da ise Fransız yeni roman akımının kuramcılarından Alain Robbe-Grillet'nin kendisinin yazıp yönetmenliğini yaptığı L'Immortelle filmi seyirciyle buluşacak. Alain Robbe-Grillet, her sahnenin ayrıntılı olarak betimlendiği aynı isimli sineromanındaki görüntülerin alındığı L'Immortelle filmini 1963'te İstanbul'da çekmiştir. Film, İstanbul'a gelen Fransız bir öğretmenin, gizemli ve isimsiz bir kadınla yaşadığı yoğun ama belirsiz ilişkiyi ve bu kadının aniden ortadan kaybolmasının ardından onun izini sürmesini anlatıyor.
BİR BARON, BİN SERÜVEN
Josef von Báky imzalı Münchhausen filmi 27 Haziran Cuma günü saat 15.30'da izleyiciyle buluşacak. Baron Münchhausen karakterine ilham veren ve 18. yüzyılda yaşamış olan Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı düzenlenen seferlerde Rus ordusuyla birlikte savaşmış bir Alman subayıydı. Yaşadıklarını abartarak anlattığı hikâyeler zamanla anonimleşip efsaneleşerek Batı edebiyatında kalıcı bir iz bıraktı. Münchhausen'in öyküleri ilk kez 1785 yılında Rudolf Erich Raspe tarafından İngilizce olarak kaleme alındı ve Baron Munchausen's Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia (Baron Munchausen'ın Rusya'daki Harikulade Seyahatlerinin ve Seferlerinin Hikâyesi) adıyla yayımlandı. Josef von Báky'nin 1943 yapımı Münchhausen filmi ise, 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya'da çekildi.
Meşher'deki film gösterimlerine katılım ücretsizdir. Katılım için kayıt zorunlu olup, kontenjan sınırlıdır. kayit@mesher.org adresine e-posta göndererek yerinizi ayırtmayı unutmayın.
Sergi sonuna kadar devam edecek olan film gösterimlerinin detayları için Meşher'in web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Film Künyeleri
Le Mystère des Désenchantées
Yönetmen: Didier Roten, François Vivier
Fransa, 2015
52 dakika
L'Immortelle
Yönetmen: Alain Robbe-Grillet
Fransa/İtalya, 1963
100 dakika
Münchhausen
Yönetmen: Josef von Báky
Almanya, 1943
116 dakika
HİKÂYE İSTANBUL'DA GEÇİYOR SERGİSİ HAKKINDA
Hikâye İstanbul'da Geçiyor, Batı edebiyatının farklı türlerinde yer alan İstanbul temsillerine odaklanıyor. 23 Ocak'ta açılan sergi, Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alarak, fantastik öykülerden bilimkurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Voltaire, Virginia Woolf, Jules Verne, Ian Fleming gibi yazarların eserlerini bir araya getiren sergi, şehrin edebiyat ve sanat üzerindeki ilham verici etkisini gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in üstlendiği sergi, ziyaretçilere kitaplardan uyarlanan filmler, çeşitli atölyeler ve Türkçe-İngilizce katalog gibi yan etkinliklerle de zenginleşen bir deneyim vadediyor. Sergi, 13 Temmuz 2025'e kadar Meşher'de görülebilir.