Mesut Gengeç’in Bağ Bozumu filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Yönetmenliğini Mesut Gengeç’in üstlendiği, doğa ve insan ilişkisini merkeze alan “Bağ Bozumu”, 9 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek Türkiye prömiyerinde izleyiciyle buluşacak. Film, ayrıca 10 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de İstiklal Mall, Cinema Pink’te ikinci kez gösterilecek.

İstanbul, Bozcaada, Silivri ve Çanakkale’de bir yıl süren titiz bir çalışma sürecinde çekilen film, yönetmen Mesut Gengeç’in ilk uzun metrajlı filmi olarak 13. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde finale kaldı.

FİLMİN KONUSU

Kaçtığı hayatın ortasına yeniden dönen Burak, affetmenin ve kabullenmenin en zor hasat olduğunu fark eder. Çünkü bağ bozumu yalnızca toprakta değil, insanın içinde de gerçekleşir. Yıllar önce ardına bile bakmadan terk ettiği adaya istemeden dönen Burak, köklerinden kopmuş olsa da adanın toprağı hafızasını, rüzgârı ise anılarını saklamıştır. Kaçtığı her şey, şimdi adanın rüzgârında yeniden karşısındadır.

SETTE HAYAT KİMİ ANLARDA SENARYONUN ÖTESİNE GEÇTİ

Başrol oyuncusu Barış Yurtsever, filmde babasının cenaze sahnesini çektiği günün gecesi, gerçek hayatta da babasını kaybetti. Bu beklenmedik olay, filmdeki baba-oğul ilişkisinin duygusal yoğunluğunu gerçeğin kendisiyle birleştirdi. Oyuncu, o sahnede yalnızca karakterinin duygusunu değil, kendi yasının ağırlığını da izleyiciye hissettirdi. “Bağ Bozumu”, böylece hem kurmaca hem gerçek arasında bir duygusal köprüye dönüştü.