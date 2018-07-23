Mesut Özil 'Erdoğan fotoğrafına' tepkileri eleştirdi, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilen yıldız futbolcu Mesut Özil artık Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıkladı.
Mesut Özil kararını sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.
Özil açıklamasında, "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.
İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinden Arsenal'in de formasını diyen Özil, açıklamasında, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi:
"Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1021093637411700741
Mesut Özil yaptığı açıklamada ayrıca Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısız performansından kendisinin sorumlu tutulduğunu iddia etti.
Özil ayrıca kendisinin ve ailesinin; gönderilen e-mailler, edilen telefonlar ve sosyal medyada paylaşılan mesajlar ile tehdit edildiklerini söyledi.
Almanya'da, Futbol Federasyonu ile hükümetten ise henüz Mesut Özil'in kararı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
92 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil, bu maçlarda 23 kez fileleri havalandırmıştı.
Mesut Özil'in eleştirdiği Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ise Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Partisi'nden ve 2002-2016 yılları arasında Alman Federal Meclisi'nde görev yapmıştı.
Özil açıklamasında, Grindel'in 2004'te milletvekiliyken, "Çok kültürlülük gerçekte bir efsaneden ibarettir ve ömür boyu bir yalan olarak kalacaktır" şeklindeki sözlerini de hatırlattı.
Yıldız futbolcu açıklamasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in çok profesyonelce davrandığını ve kendisini dinlediğini; Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ve Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoof'un ise kendisini savunduklarını da vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme ve çektirdikleri fotoğraf sonrası Almanya'da bazı siyasetçiler, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın "Almanya'nın demokratik değerlerine bağlılıklarını" sorgulamışlardı.
Almanya'da, Milli Takım'ın beklenmedik şekilde ilk turda Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yeniden artmıştı.
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan bugüne dek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece futbol konuştuklarını söylemişlerdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.