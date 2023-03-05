Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.