Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji'den rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji'den rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülecek. Türkiye'nin büyük bölümü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 33°

        Hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

        REKLAM

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Beşiktaş'a son dakika şoku!
        Beşiktaş'a son dakika şoku!
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        "Konuşursak ağır oluyor"
        "Konuşursak ağır oluyor"