Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava etkisini sürdürmeyi devam ettirirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 40° Antalya Güneşli 41° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 32°

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 33°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 32°C Az bulutlu ve açık REKLAM ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 35°C Az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu TOKAT °C, 33°C Az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı