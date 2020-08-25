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HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı güneşli - Hava durumu
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Türkiye'nin tamamı güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı az bulutlu veya açık bir gün geçirecek. Sıcakların iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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