Hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri Meteoroloji genel Müdürlüğü duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey, Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DUURUMU- 17 KASIM
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAKARYA, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
İZMIİR 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT, 14°C
Çok bulutlu
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