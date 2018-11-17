SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hava durumu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Meteoroloji'den son dakika! O bölgeler yağmur ve sel uyarısı geldi (Hava durumu)

Meteoroloji son dakika hava durumu uyarılarını yapmaya devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle İstanbullular geçen sene hasret kaldıkları kar haberini beklerken, İstanbul'da sıcaklıkların birkaç derece yükselmesi bekleniyor. Ancak Meteoroloji Ege bölgesi ile Antalya'nın batı kesimleri için şiddetli yağış ve sel baskını uyarısında bulundu. İşte 17 Kasım hava durumu

17.11.2018 - 11:49 | Güncelleme:

Hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri Meteoroloji genel Müdürlüğü duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey, Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DUURUMU- 17 KASIM

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

İZMIİR 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 15°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı


İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı


BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C
Parçalı ve çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C
Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 14°C
Çok bulutlu

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X