Hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri Meteoroloji genel Müdürlüğü duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey, Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DUURUMU- 17 KASIM

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

İZMIİR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 14°C

Çok bulutlu

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