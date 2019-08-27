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Meteoroloji nasıl yazılır? Meteoroloji kelime anlamı nedir? Meteoroloji TDK imla

Meteoroloji kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre meteoroloji kelimesinin doğru yazımı nasıl? Meteoroloji sözcük anlamı nedir? İşte cevabı

Meteoroloji nasıl yazılır

Meteoroloji sözcüğü nasıl yazılır? Meteoroloji ne demek? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

METEOROLOJİ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, meteoroloji şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bunun dışında kullanılan, "meteroloji, metoeroloji" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "meteoroloji"dir. 

METEOROLOJİ NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalı, hava bilgisi" olan meteoroloji, Fransızca kökenlidir. 

 

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