Meteoroloji uyardı! 27 Şubat Perşembe bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Sivas, Kars ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 27 Şubat Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminler kapsamında, yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü dikkat çekiyor. Peki, 27 Şubat Perşembe bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Sivas, Kars ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı, İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğinden beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.