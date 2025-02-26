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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Yangın! Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın çıktı

        Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Bursa'da yürekler ağza geldi. Kentin tarihi Kestel Kalesi'nde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 22:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:51
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        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda çıkan yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Ahşap yapının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
        #kestel kalesi
        #haberler
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