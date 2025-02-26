Fenerbahçe'den Edin Dzeko harekatı!
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli forvet ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme önereceği aktarıldı.
Fenerbahçe'de sürpriz bir iç transfer gelişmesi yaşanıyor.
Nico Schira'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için harekete geçti.
Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli kulübün, önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.
Yıldız forvetin, Fenerbahçe'yle olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bu sezon 38 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 19 kez ağları havalandırdı ve 7 kez de gol pası verdi.