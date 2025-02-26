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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Edin Dzeko harekatı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Edin Dzeko harekatı!

        Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli forvet ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme önereceği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:43
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        Fenerbahçe'de sürpriz bir iç transfer gelişmesi yaşanıyor.

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        Nico Schira'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için harekete geçti.

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        Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

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        Sarı-lacivertli kulübün, önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.

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        Yıldız forvetin, Fenerbahçe'yle olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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        Bu sezon 38 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 19 kez ağları havalandırdı ve 7 kez de gol pası verdi.

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