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        Haberler Dünya Zelenskiy cuma günü ABD'de | Dış Haberler

        Trump: Zelenskiy cuma günü ABD'yi ziyaret edecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cuma günü maden anlaşması için ABD'de olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:01
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        Zelenskiy cuma günü ABD'de
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cuma günü maden anlaşması için ABD'de olacağını bildirdi.

        Trump "Zelenskiy'nin cuma günü geleceği teyit edildi. Anlaşmayı imzalıyor olacağız ki büyük bir anlaşma olacak. Nadir elementler ve diğer şeylerle ilgili olacak." dedi.

        Trump, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili ise "Trump: Ukrayna'ya fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Avrupa'dan bunu yapmasını isteyeceğiz ancak işlerin yolunda gitmesi için her şeyi yapacağız." dedi.

        Trump, barış görüşmelerinde verilecek tavizlere dair sorulan soruya ise "NATO'yu unutabilirsiniz. Her şeyin başlamasının sebebiydi." şeklinde yanıt vererek Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin bir taviz olacağına işaret etti.

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        ABD basını, madenlerin yanı sıra doğal gaz ve petrolün de anlaşmaya dâhil edildiğini iddia etti.

        AB'YE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

        Donald Trump ayrıca göreve başladığından beri oldukça önem verdiği gümrük vergilerine de değindi.

        Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi kararı alınacağının sinyalini veren Trump, özellikle otomotiv sektörünün vergiye tâbi tutulacağını belirtti.

        Trump ayrıca AB'nin ABD'ye karşı kurulduğunu iddia ederek "AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu." dedi.

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