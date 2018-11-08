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Adriana Lima, şu sıralar, artık gediklilerinden olduğu Victoria's Secret defilesiin hazırlıklarıyla meşgul. Sadece Lima değil, moda dünyasının tecrübeli modellerinin yanı sıra kariyerinde birkaç basamak yükselmek isteyen ve seçmeleri geçen genç modeller de sık sık Victoria's Secret genel merkezinin önünde görüntüleniyor. Modeller, defile öncesi son provalarda. İşte firmanın en tecrübeli modeli Lima ve provalarda ter döken diğer modellerin koşturmasından objektiflere yansıyanlar.