Metro inşaatındaki göçükten kurtarılan 1 işçi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda M7 Metro çalışması sırasında -6. katta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi ilk müdahaleyle çıkarılırken, 3 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden Selahattin Erdoğan'ı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir" ifadelerini kullandı.