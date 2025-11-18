Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Metro inşaatındaki göçükten kurtarılan 1 işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Metro inşaatındaki göçükten kurtarılan 1 işçi hayatını kaybetti

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş metro şantiye alanında meydana gelen göçükten kurtarılan işçilerden birinin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metro inşaatındaki göçükte ikinci ölüm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyoğlu'nda M7 Metro çalışması sırasında -6. katta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi ilk müdahaleyle çıkarılırken, 3 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden Selahattin Erdoğan'ı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!