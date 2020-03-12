HABERTURK.COM

Metro Market, koronavirüs nedeniyle yoğun talep gören bakliyat ve pirinç satışında, fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele amacıyla bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağını açıkladı.

Metro Market’te stok ve tedarik sorununun bulunmadığının altını çizen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “İlk açıklamalardan sonra taleplerin artacağını düşünerek müşterilerimizi zor durumda bırakmamak için temel yiyecek, içecek ve hijyen ürünlerinde stoklarımızı artırdık. Stok miktarlarımız günlük ve anlık olarak değişmekle birlikte gerekli kontrollerimizi sağlıyoruz. Geçtiğimiz 2 günde marketlerimizde en çok yoğun ilgi gösterilen ürün grupları; hijyen ürünleri, kolonya, kuru gıda ve bakliyatlar; özellikle makarna gibi hızlı ve çabuk tüketilebilir malzemeler, kağıt ürünleri grubu oldu. Örneğin; kolonyanın satışı günlük satış ortalamasına göre 28 kat, tuvalet kâğıdı satışı 10 kat, makarnanın satışı 9 kat, eldiven satışı 14 kat, antibakteriyel sıvı sabun satışı ise 29 kat arttı ” dedi.

Metro, aynı zamanda tüm müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına hijyen ürünlerini, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde de kişi başına adet sınırlaması getirdi. Bu ürünler ise antibakteriyal özellikli sıvı sabunlar ve ıslak mendiller, kolonya, eldivenler, maskeler ve makarna çeşitleri oldu.