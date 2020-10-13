Metrobüsteki

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AA

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C. ve tarafların avukatları katıldı.

Adli Tıp Kurumu raporu ve İETT tarafından düzenlenen olay anı görüntülerinin dökümleri mahkemeye ulaştı.

Kayıtlarla ilgili söz verilen müşteki N.C, genel olarak kamera açısının olay yerine uzak olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Benim anlattıklarımla çelişen bir durum yoktur." dedi.

Sanık Fatih Ö’nün avukatı ise görüntülerdeki aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek, "Kamera kayıtlarının iddiaları doğrulamadığını düşünüyoruz. Ayrıca sesli olan görüntü kaydının içeriklerinin bilirkişi marifetiyle çıkarılmasını ve bu şekilde müvekkilimin tam olarak neler söylediğini belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Müşteki N.C’nin avukatı da, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, tanık olarak dinlenilmesi için geçen duruşmada zorla getirilmesine karar verilen İETT şoförü hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmetti.

İETT tarafından düzenlenen görüntülerin ses kayıtlarının dökümünün çıkartılması için CD’nin bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasını karara bağlayan heyet duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste, sanık Fatih Ö'nün müşteki N.C'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki N.C, duruşmalarda defalarca sanıkla aynı salonda bulunup olayı anlatmak durumunda kaldığını belirterek, bu nedenle psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunduğunu aktaran N.C, "Gelen tıbbi sonuçlara göre de çamaşırda sperm bulunuyor ama sürekli suçlu benmişim gibi her davaya gidip kendimi ispatlamaya çalışıyorum." dedi.