MFK Karvina - FK Baumit Jablonec sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Kupa 5.Tur maçında MFK Karvina ile FK Baumit Jablonec, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:30. Ev sahibi MFK Karvina, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar MFK Karvina kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FK Baumit Jablonec sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

MFK Karvina son haftadaki FK Baumit Jablonec müsabasında 2-1 kazandı.

FK Baumit Jablonec ise MFK Karvina maçında 2-1 yenildi.

MFK Karvina, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

FK Baumit Jablonec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. FK Baumit Jablonec, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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