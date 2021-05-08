Tek şarjla 800 km!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMG'den tek şarjla 800 km gidebilen konsept - haberler
ABONE OL

MG'den tek şarjla 800 km gidebilen konsept!

İngiliz otomobil markası MG, Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. İki kapılı ve iki koltuklu yüzde 100 elektrikli bir spor otomobil olarak dikkat çeken Cyberster'ın, markanın modern roadster otomobil anlayışını yansıttığı belirtildi. Yapılan açıklamada, otomobilin kullanıcılarına 800 kilometrelik bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma değeri sunduğu kaydedildi

MG'den tek şarjla 800 km gidebilen konsept - haberler
Tek şarjla 800 km!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2024 yılında kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan İngiliz otomobil üreticisi MG, Cyberster isimli yeni konsept otomobilini tanıttı.

Şanghay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Cyberster konseptinin, marka tarihinde önemli yer tutan MGB Roadster’dan esinlenerek geliştirildiği ve MG'nin modern roadster otomobil anlayışını yansıttığı belirtildi.

Otomobilin tasarımında, ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif “Magic Eye” farlar ve ince tasarımlı ızgara dikkat çekiyor. Öte yandan, otomobilin yanlarındaki LED ışıklı ‘lazer kemerler’ ve MG’nin İngiliz mirasını yansıtan LED stop lambalar da diğer dikkat çeken tasarım öğeleri olarak karşımıza çıkıyor.

“Dijital fiber” iç tasarım temasının da, sürücü odaklı bir tasarımı benimsediği ve kokpiti ortadan ikiye böldüğü fark ediliyor. Tamamıyla dokunmatik LED gösterge paneli ile ikinci bir merkezi ekran da kabin içinde yer alıyor.

3 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR

Konsept elektrikli otomobilin, modülsüz batarya teknolojisine (CTP) sahip olduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre, MG Cyberster, sahip olduğu bu teknoloji sayesinde kullanıcılarına 800 kilometrelik bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma değeri sunuyor.

Araçta, akıllı sürüş, aktif güncelleme teknolojisi, 5G bağlanabilirlik ve 3'üncü seviye otonom sürüş gibi teknolojiler yer alıyor.

SAIC Design Advanced London Direktörü Carl Gotham araçla ilgili değerlendirmesinde, "Cyberster, MG’nin geleceğine ışık tutan, iddialı ve güçlü bir tasarım. Geçmişten gelen mirasımızdan ilham alıyor, ancak daha da önemlisi, en ileri teknolojimizi ve gelişmiş tasarımımızı da bünyesinde barındırıyor. Spor otomobiller MG DNA’sının temelini oluşturuyor ve Cyberster her açıdan bizim için heyecan verici bir konsept” dedi.

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MG, Nisan ayında Türkiye'de ilk modelini satışa sunmuştu. Markanın Türkiye yollarına ilk çıkan otomobili, yüzde yüz elektrikle çalışan ZS EV modeli oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
OTOMOBİLKapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
OTOMOBİL10 otomobilden 7'si otomatik!
Motorlu kara taşıtları 2019'da 301.5 milyar kilometre yol kat etti
OTOMOBİL1 yılda 301.5 milyar kilometre yol gidildi
BMW'den Mayıs ayında yeni model atağı
OTOMOBİLBMW'den Mayıs ayında yeni model atağı!
TOGG'dan Almanya’da yaşayan yurttaşlara dolandırıcılık uyarısı
OTOMOBİLTOGG'dan dolandırıcılık uyarısı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ford Otosan’a 3 ödül
OTOMOBİLBakanlıktan Ford Otosan’a 3 ödül
SON DAKİKA: Yeni Citroen C4'ün Türkiye fiyatı açıklandı - haberler
OTOMOBİLFransız model düşük ÖTV ile geldi!
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada yer aldı
OTOMOBİLNisan'da en çok onlar tercih edildi!
Hyundai Kona N tanıtıldı - haberler
OTOMOBİLEn hızlı Kona tanıtıldı!
Volvo Trucks'ın elektrikli kamyonları yollara çıkıyor
OTOMOBİLTaşımacılığı artık elektrik ile yapacak