Tek şarjla 800 km! 0:00 / 0:00

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2024 yılında kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan İngiliz otomobil üreticisi MG, Cyberster isimli yeni konsept otomobilini tanıttı.

Şanghay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Cyberster konseptinin, marka tarihinde önemli yer tutan MGB Roadster’dan esinlenerek geliştirildiği ve MG'nin modern roadster otomobil anlayışını yansıttığı belirtildi.

Otomobilin tasarımında, ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif “Magic Eye” farlar ve ince tasarımlı ızgara dikkat çekiyor. Öte yandan, otomobilin yanlarındaki LED ışıklı ‘lazer kemerler’ ve MG’nin İngiliz mirasını yansıtan LED stop lambalar da diğer dikkat çeken tasarım öğeleri olarak karşımıza çıkıyor.

“Dijital fiber” iç tasarım temasının da, sürücü odaklı bir tasarımı benimsediği ve kokpiti ortadan ikiye böldüğü fark ediliyor. Tamamıyla dokunmatik LED gösterge paneli ile ikinci bir merkezi ekran da kabin içinde yer alıyor.

3 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR

Konsept elektrikli otomobilin, modülsüz batarya teknolojisine (CTP) sahip olduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre, MG Cyberster, sahip olduğu bu teknoloji sayesinde kullanıcılarına 800 kilometrelik bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma değeri sunuyor.

Araçta, akıllı sürüş, aktif güncelleme teknolojisi, 5G bağlanabilirlik ve 3'üncü seviye otonom sürüş gibi teknolojiler yer alıyor.

SAIC Design Advanced London Direktörü Carl Gotham araçla ilgili değerlendirmesinde, "Cyberster, MG’nin geleceğine ışık tutan, iddialı ve güçlü bir tasarım. Geçmişten gelen mirasımızdan ilham alıyor, ancak daha da önemlisi, en ileri teknolojimizi ve gelişmiş tasarımımızı da bünyesinde barındırıyor. Spor otomobiller MG DNA’sının temelini oluşturuyor ve Cyberster her açıdan bizim için heyecan verici bir konsept” dedi.

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MG, Nisan ayında Türkiye'de ilk modelini satışa sunmuştu. Markanın Türkiye yollarına ilk çıkan otomobili, yüzde yüz elektrikle çalışan ZS EV modeli oldu.