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MG geri alım garantisi ile Türkiye'ye geldi

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MG, Türkiye'de ilk modelini satışa sundu. Türkiye yollarına ilk çıkan otomobili yüzde yüz elektrikle çalışan bir SUV olan markanın, 12 Nisan'dan itibaren 'ZS EV' isimli modeli ön siparişe açtığı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, lansmana özel 394 bin TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ile Türkiye'ye gelen ZS EV'de, 'MG Değer Koruma Programı' isimli bir geri alım garantisi sunuluyor. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, "Kimi müşterilerin elektrikli otomobillere dair aklındaki tüm soru işaretlerini silmek için özel bir geri alım garantisi sunuyoruz. Bir elektrikli araçla hayata uyum sağlayamadığını hisseden müşterilerimize geri almayı garanti edeceğiz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

MG Türkiye yollarına elektrik ile çıktı - haberler

1924’te İngiltere’de kurulan fakat 2000'li yılların başında girdiği finansal darboğazdan Çinli SAIC sayesinde kurtulan MG, otomobillerini Türkiye'de satmaya başladı.

Yüzde yüz elektrikle çalışan kompakt SUV ZS EV modeli ile Türkiye pazarına giriş yapan marka, aracın Comfort donanım seviyesini 394 bin TL, daha yüksek Luxury donanımlı versiyonu ise 409 bin TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin, dünya otomotiv pazarında elektrikli araçlar ile SUV’ların hızla büyüyen segmentler olduğunun altını çizerek, geçtiğimiz yıl hem Avrupa’da hem Çin’de elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının 1 milyonlu adetleri geçtiğini vurguladı. Dağtekin, 2021’de Avrupa’da satılan her 7 araçtan 1’inin elektrikli olmasının beklendiğini aktardı.

GERİ ALIM GARANTİSİ SUNUYOR

Dağtekin, ZS EV satın alan müşterilere ön satışa özel ücretsiz Wallbox akıllı şarj cihazı kurulum hizmeti vereceklerini belirterek, ayrıca 'Değer Koruma Programı' isimli yeni bir hizmet başlattıklarını anlattı.

Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin, "Kimi müşterilerin elektrikli otomobillere dair aklındaki tüm soru işaretlerini silmek için özel bir geri alım garantisi sunuyoruz. Yarattığımız MG ValueGuard isimli, aracın değerini koruyan bu program ile müşterimiz 1 senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse ZS EV Luxury’sini 390 bin TL’den takasa alırız diyoruz. Yani 409 bin TL’ye sattığımız arabayı 390 bin TL’den almayı garanti edeceğiz. Bizim aracımıza güvenimiz tam ama bir elektrikli araçla hayata uyum sağlayamadığını hisseden müşterilerimize de araçlarını 370 bin TL’den geri almayı garanti edeceğiz" bilgisini paylaştı.

TAM ŞARJ İLE 263 KM

Araç ile ilgili bilgiler veren MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk ise, "ZS EV, 143 beygir (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG ZS EV, DC şarjla 40 dakikada bataryasını yüzde 80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor. Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı yüzde 100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma olanağı sunuyor" diye konuştu.

Elektrikli SUV modelin uzunluğu 4 bin 314 mm, genişliği bin 809 mm yüksekliği ise bin 620 mm olarak açıklanıyor. Aracın bagaj hacmi ise 448 litre seviyesinde.

Araçta, Akıllı Uzun Far Asistanı (IHC),e-Call, EBD'li ABS, ESP, Fren ve Yokuş Kalkış Desteği, Auto Hold, SAS Hız Yardımcısı ve Trafik İşareti Tanıma (TSR) gibi son donanımlar yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, MG'nin kısa bir süre tanıttığı Marvel R modelinin de en geç 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışına başlanacak.

'AVRUPA'DA 14 ÜLKEDE SATIŞTA'

İngiliz MG markasının Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a (Shanghai Automobile Industry Corporation) bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatan Kağan Dağtekin, "Volkswagen ve GM ile ortaklığı olan, 130 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük 7'inci otomotivcisi olan SAIC’in iş elektriklilere gelince Tesla ve Volkswagen’in ardından dünya 3'üncüsü olduğunun altını çizmek lazım" dedi.

SAIC çatısı altında MG’nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Dağtekin, "100 seneye yakın bir geçmişi olan MG, 2007’de SAIC’in kanatlarının altına girdi, 2018’de tekrar global yapılanmasını tamamladıktan sonra hızla büyüyerek kayda değer bir satış hacmine ulaştı. SAIC, dünyadaki yükselen trendlerle uyumlu olacak şekilde MG markasıyla ağırlıklı olarak elektrikli ve SUV modellere odaklandı. Geçen sene MG tüm dünyada yarım milyonu aşan bir araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa pazarına 2019 yılında giren marka, aralarında Fransa, Almanya, Norveç, İtalya, İspanya’nın da bulunduğu 14 ülkede bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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