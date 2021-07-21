MHP heyeti DSP, BBP, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi heyetleri ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

AA

MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyeti ile gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya MYK üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe yer aldı.

DSP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Mali İşler Başkan Yardımcısı Sevinç Erencan bulundu.

Karakaya, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti teşkilatı ve camiasının Kurban Bayramı'nı MHP adına tebrik etti, nice bayramları birlikte kutlamayı temenni etti.

Tambova da Kovid-19 salgınının halen öncelikli konular arasında yer aldığını olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne denk geldiğini aktaran Tambova, "Çifte bayram oldu. İnşallah önümüzdeki bayramlara daha güzel şekilde erişiriz. Temennimiz ortak." ifadelerini kullandı.

Karakaya da sohbet sırasında DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Bülent Ecevit'i katıldığı toplantılar vesilesiyle tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayarak "Ecevit'in yurtsever olduğunu söylemeye gerek yok. Bugüne kadar yaşamı ve davranışıyla ülke menfaatleriyle kendisi bunu göstermiştir." dedi.

- BBP ile bayramlaşma

BBP'nin MHP ile bayramlaşma heyetinde Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve Kadın Kollarından Sorumlu MKYK üyesi Dilek Keskin yer aldı.

Tunç, BBP olarak MHP'nin bayramını tebrik etti.

Video konferans aracılığıyla partiler arası 4. kez bayramlaşma yapıldığına işaret eden Karakaya, "İnşallah önümüzdeki dönemde ilk bayramda kabul ve ziyaret heyetlerimizle birliklerimizi ziyarete ederek görevlerimizi yerine getirmiş olacağız. Bayramın insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşma

Yeniden Refah Partisi'nin MHP ile bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, MKYK Üyesi Fatih Uğurlu, Kadın Kolları Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Aynur Yangaz, Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler hazır bulundu.

Karakaya, Yeniden Refah Partisi heyetinin bayramını tebrik etti ve yüz yüze bayramlaşmanın gerçekleşeceği günlere bir an önce kavuşmayı temenni etti.

Bekin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP camiasının bayramını kutladı.

- Saadet Partisi heyetiyle bayramlaşma

MHP heyeti, daha sonra Genel Başkan yardımcıları Cafer Güneş, Mustafa Kaya ve Bülent Kaya'dan oluşan Saadet Partisi heyetiyle bayramlaştı.

Karakaya, salgının etkisinin azalmaya başladığını belirterek "Süreci iyi yönettik diye düşünüyoruz ama arzumuz, dileğimiz, niyazımız odur ki önümüzdeki bayramlarda geleneksel ortamlarda dini görev ve vecibelerimizi yerine getiririz." dedi.

Saadet Partili Güneş, 20 Temmuz'un hem Kurban Bayramı'nın birinci günü hem Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü hem de partilerinin kuruluş yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.