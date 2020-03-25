MHP'li Durmaz belediye başkanlarından evde kalan vatandaşlara yardımcı olunmasını istedi

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına, "Evde kalmak durumunda olan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntısı olan hemşehrilerimize yardımcı olma konusunda gerekli çalışmaları yapalım." çağrısında bulundu

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz, partisine mensup belediye başkanlarına, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma sınırlandırması bulunan vatandaşlara yardım etmeleriyle ilgili mesaj gönderdi.

Durmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli belediye başkanlarımız, evde kalmak durumunda olan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntısı olan hemşehrilerimize yardımcı olma konusunda gerekli çalışmaları yaparak, millet olarak bu sıkıntıdan kurtulmamız için son derece önemli olan bu tedbirin uygulanmasına destek olalım. Rabb'im milletimizi her türlü musibetten korusun diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."